Pagelle Pescara-Frosinone 1-1: voti e tabellino Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Pescara e Frosinone, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. All’Adriatico sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una splendida punizione di Memushaj al 46′, mentre i ciociari impattano al 53′ con Novakovich, in campo da soli due minuti dopo aver rilevato un impalpabile Tribuzzi. Gli abruzzesi ottengono il terzo pareggio consecutivo, staccando momentaneamente di un punto la zona playout presieduta da Perugia e Venezia. Con questo pareggio invece la banda di Nesta sale a quota 53 punti distanziando per il momento il Cittadella di un punto. Pescara (3-4-2-1): Fiorillo 6; Bettella 6, Scognamiglio 6.5, Del Grosso 6; Zappa 6, Memushaj ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieB Ecco le pagelle di Pescara e Frosinone: Novakovich subito decisivo, impalpabile Pucciarelli - pescarasport24 : Venezia-Pescara 1-1, le pagelle dei biancazzurri - pescarasport24 : Venezia-Pescara 1-1, le pagelle dei biancazzurri - Umbria_N_Web : Pescara Perugia 2-2. Le pagelle - pescarasport24 : Pescara-Perugia 2-2, le pagelle dei biancazzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Pescara Pagelle Pescara-Frosinone 1-1: voti e tabellino Serie B 2019/2020 Sportface.it Ascoli Empoli le pagelle: Eramo super gol, Gravillon, Ranieri e Sernicola i migliori

Ascoli Empoli le pagelle: al termine dell’esaltante vittoria picena, diamo i voti ai protagonisti bianconeri. Ascoli Empoli le pagelle: ecco i voti ai protagonisti bianconeri Leali 6: Poco impegnato d ...

Ascoli-Empoli, le pagelle: tutti ben oltre la sufficienza, vittoria del gruppo. FOTOGALLERY e VIDEO

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Davide Dionigi possono tornare a dormire sogni tranquilli, almeno fino alla prossima sfida contro il Cittadella ma senza abbassare la guardia. La vittoria di mis ...

Ascoli Empoli le pagelle: al termine dell’esaltante vittoria picena, diamo i voti ai protagonisti bianconeri. Ascoli Empoli le pagelle: ecco i voti ai protagonisti bianconeri Leali 6: Poco impegnato d ...ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Davide Dionigi possono tornare a dormire sogni tranquilli, almeno fino alla prossima sfida contro il Cittadella ma senza abbassare la guardia. La vittoria di mis ...