Netflix, da Tyler Rake a Bird Box: rivelati i 10 film originali più visti (Di venerdì 17 luglio 2020) Netflix ha appena diffuso i dati relativi al numero di visualizzazioni ottenute da alcuni film originali. Così facendo, il servizio di streaming on-demand ha offerto al pubblico una vera e propria classifica dei lungometraggi più visti dagli abbonati. Ovviamente, i numeri sono influenzati anche dalla maggior quantità di spettatori durante il periodo segnato dalla pandemia. In vetta alla classifica – con 99 milioni di visualizzazioni - troviamo Tyler Rake, il film di Sam Hargrave in cui ha recitato Chris Hemsworth. Il protagonista di questo lungometraggio è un mercenario che opera nel mercato nero. L’uomo, che non ha nulla da perdere, viene un giorno contattato da un boss del crimine: Tyler dovrà salvare ... Leggi su optimagazine

