Il Sudan cancella la pena di morte per la popolazione LGBTI (Di venerdì 17 luglio 2020) Un altro piccolo ma importante passo avanti per i diritti LGBTI in Africa. Il Sudan cancella la pena di morte per i reati di sodomia

Un altro piccolo, ma importante, passo avanti per i diritti della minoranza LGBTI è stato fatto ieri in un paese africano. Dopo la depenalizzazione dell’omosessualità decisa in Gabon solo un mese fa, ...

Sudan, cancellata la pena di morte per le persone omosessuali

Il Consiglio Sovrano del Sudan ha finalmente cancellato la pena di morte per “sodomia“ dall’articolo 148 del codice penale. A riferirlo è Bedayaa, organizzazione che lavora per promuovere i diritti de ...

Un altro piccolo, ma importante, passo avanti per i diritti della minoranza LGBTI è stato fatto ieri in un paese africano. Dopo la depenalizzazione dell'omosessualità decisa in Gabon solo un mese fa, ...