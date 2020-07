Il mini pc 4K più piccolo al mondo (Di venerdì 17 luglio 2020) Quasi 4.300 sostenitori per oltre 580.000 euro raccolti a una settimana dal termine della campagna crowdfunding sintetizzano l’accoglienza riservata al Chuwi LarkBox, battezzato come il mini pc 4K più piccolo al mondo. E le dimensioni lasciano pochi dubbi: 6 x 6 x 4,3 centimetri, che corrispondono a circa la metà delle misure di Acepc AK1, altro versione in miniatura popolare tra gli amanti della specie. Un modello da taschino che pesa meno di uno smartphone (127 grammi) e gira con Linux o Windows 10 e conta su un processore Intel Celeron J4115, 6 GB di ram e 128 GB di memoria ssd ma pure su una ventola che raffredda il pc. Tra le peculiarità spicca l’uscita video 4K ultra hd e a livello di porte ci sono due usb-A e una usb-C e il jack audio da 3,5 mm, ma non mancano bluetooth 5.0 e ... Leggi su wired

prsnt_jenyer : Buongiorno con queste due nuove fotine. ?? Sembra che il concept estivo non mi freni dall'accennare espressioni prov… - _House_M_D : @CalaminiciM E meno male ora ci mettono le Mini, quando i telefoni erano più grossi ci mettevano le Skoda - mainellavita : Oggi sono sottona per Yoongi, cioè lo sono tutti i giorni ma da ieri sera non mi riprendo, più lo guardo e più mi r… - Qualenergiait : Decreto 73/2020 sull’efficienza energetica, mini-sintesi delle misure più importanti - angelicacestari : In giro per l'Italia in camper con i miei mini aiutanti che di meraviglioso hanno lo stupore negli occhi e la vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : mini più 45 centimetri cubici: è questo il V8 più piccolo del mondo? autoblog.it