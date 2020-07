IL CATASTROFICO NEO STATALISMO ITALIANO (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo Stato che avanza e si sostituisce ai privati iniettando capitale all'interno di aziende e imprese in difficoltà va nella direzione opposta rispetto a quella del moderno capitalismo delle privatizzazioni.«Siamo davanti a innumerevoli fallimenti di mercato perché non abbiamo investitori privati che si facciano carico di queste necessità» dichiara il Professore di Economia Giulio Sapelli.Visto che grandi investitori privati non ci sono più, i soldi con cui si cerca di tenere a galla l'economia nostrana sono quelli pubblici. «E' molto difficile – puntualizza Sapelli - fare l'industria di Stato in una nazione dove non c'è uno Stato».Oltre all'operazione Autostrade con l'accordo che prevede la fuoriuscita dal Cda della famiglia Benetton e l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti con una diluizione del capitale direttamente ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : CATASTROFICO NEO IL CATASTROFICO NEO STATALISMO ITALIANO Panorama