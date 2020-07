Covid 19 in Campania, bollettino del 16 luglio: dodici positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 16 luglio, parla di 12 positivi su 1705 tamponi effettuati. 12 nuovi casi di Covid 19 in Campania dall’analisi di 1705 tamponi. Il bollettino dell’unità di crisi pubblicato oggi, venerdì 17 luglio (aggiornato alle 23.59 di ieri sera), informa che sono complessivamente 4803 i casi positivi … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: 'Noi siamo stati attentissimi con il coronavirus, Zingarett… - cilentano_it : Sono 12 i nuovi contagi su 1705 tamponi ed una persona deceduta. I positivi in totale 4803 mentre i tamponi totali… - pvsassone : RT @ASampierdarena: Nuovi positivi (>10) emersi oggi su tamponi diagnostici #COVID__19 Veneto: 55 su 3207 [ 1.71% ] Emilia-Romagna: 54 s… - wam_the : Covid Italia, contagi su in Veneto, Campania ed Emilia - ASampierdarena : Nuovi positivi (>10) emersi oggi su tamponi diagnostici #COVID__19 Veneto: 55 su 3207 [ 1.71% ] Emilia-Romagna:… -