Coronavirus nel Lazio. Calano i contagi, ma preoccupano i casi provenienti dall’estero: ecco la mappa aggiornata al 17 luglio Comune per Comune (Di venerdì 17 luglio 2020) Covid-19 nel Lazio, ecco la situazione aggiornata: ieri sono stati registrati 9 casi positivi, di cui ben 8 sono provengono dall’estero: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia. I contagi Comune PER Comune Per visualizzare la cartina per Comune aggiornata sulla diffusione del Coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link: https://drive.google.com/open?id=1sI jgUiLG9xh7GKQp5-W- NV9tS7Z2Ne&usp=sharing LA SITUAZIONE NELLE ASL Nella Asl Roma 1 dei cinque casi odierni quattro sono riferiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 3 positivi nel campo nomadi di #Scampia #ANSA - Tg3web : L'andamento dell'epidemia da coronavirus. Crescono i guariti in Italia, mentre il numero delle vittime sfiora quota… - alcinx : RT @DirezioneEtica: Molto interessante l'infografica animata che mette in evidenza l'aumento dei decessi Covid nel mondo rispetto le altre… - aghiperparole : RT @Nostrad63384755: Ieri al Senato il ministro speranza ha detto 'siamo a rischio di importare di nuovo il coronavirus da cittadini che ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test la Repubblica Lagarde non scalda i mercati, realizzi su Atlantia

Borse in rallentamento sull’incertezza della ripresa – Wall Street paga le incursioni degli hacker su Twitter – La Bce lascia invariati i tassi – Dopo il rally di giovedì frena Atlantia – Briila la st ...

Coronavirus, 18 nuovi casi nel Lazio; nessun contagio nella ASL Rm6 e nelle province del Lazio

Di questi 14 casi (78%) hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Ad oggi sono stati tracciati e posti in isolamento 184 casi positivi al tampone grazie… Leggi ...

Borse in rallentamento sull’incertezza della ripresa – Wall Street paga le incursioni degli hacker su Twitter – La Bce lascia invariati i tassi – Dopo il rally di giovedì frena Atlantia – Briila la st ...Di questi 14 casi (78%) hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Ad oggi sono stati tracciati e posti in isolamento 184 casi positivi al tampone grazie… Leggi ...