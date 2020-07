Coronavirus, aumentano i casi: le sei Regioni con indice Rt superiore a 1 (Di venerdì 17 luglio 2020) Resta a bassa criticità il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, secondo l’ultimo monitoraggio coordinato dall’Istituto superiore di Sanità. Il periodo considerato va dal 29 giugno al 12 luglio scorso. L’incidenza cumulativa rilevata è di 4.6 per 100 000 abitanti, in lieve aumento rispetto al periodo precedente. Il quadro nazionale A livello nazionale, in effetti, si registra un aumento, seppur lieve, del numero di nuovi casi diagnosticati, circostanza che ha portato a un rialzo dell’indice Rt nazionale, che ha superato di poco la fatidica soglia dell’unità (1,01). L’indice, afferma però il report, resta minore a 1 nel suo intervallo di confidenza minore. “Questo indica che la ... Leggi su quifinanza

