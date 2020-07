Ciclismo, Carapaz, Bernal e Quintana: in Europa tornano i mostri (Di venerdì 17 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

A metà settimana Richard Carapaz in compagnia di Jonathan Narvaez. Domenica 19 tocca a Egan Bernal e tutti gli altri ciclisti colombiani. In Europa arrivano i mostri del ciclismo, Carapaz vincitore ...Bologna, 16 luglio 2020 – Sospiro di sollievo per Nairo Quintana dell’Arkea e Egan Bernal del Team Ineos. Gli atleti colombiani di alto livello, compresi i ciclisti, potranno tornare in Europa nonosta ...