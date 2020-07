Chi è Gianluca Delli Ficorelli, il marito di Monica Leofreddi (Di venerdì 17 luglio 2020) Gianluca Delli Ficorelli, celebre odontoiatra romano, è il marito della conduttrice Monica Leofreddi. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università La Sapienza, è autore di numerosi articoli su riviste scientifiche e, dal lontano 1996, titolare di uno studio tutto suo nella capitale. Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi si sono detti sì per sempre nel 2015, con una cerimonia civile che ha visto la sposa accompagnata all’altare dai due figli Riccardo e Beatrice (che ai tempi avevano rispettivamente 6 e 3 anni). Nel suo giorno più bello, la Leofreddi ha indossato un abito firmato Enzo Miccio Bridal e ha festeggiato in ... Leggi su dilei

