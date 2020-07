Capelli anni Novanta: il double bun di Jennifer Lopez che fa impazzire i fan (Di venerdì 17 luglio 2020) Guardi l’ultima acconciatura postata da Jennifer Lopez e non puoi che pensare a lei: al mitico doppio raccolto di Emma Bunton, la bionda delle Spice Girls. Esplode la voglia di capelli anni Novanta per la pop star americana che terminato il lockdown ha ripreso a pubblicare sul suo profilo Instagram uno dei suoi super hairlook. Il nuovo double bun, così chiamato dagli addetti ai lavori, è stato realizzato dal fedele hairstylist Chris Appleton in una versione molto pop con effetto wet per i due mini bun e anche per i baby hair, ovvero i capelli corti e sottili che incorniciano l’attaccatura della fronte, trasformati, come si può notare, in una frangia ingellatissima. Leggi su vanityfair

La pop star torna a pubblicare acconciature strabilianti sul suo profilo Instagram e questa volta stupisce tutti con un doppio raccolto in stile Spice Girls e baby hair trasformati in frangia Guardi l ...

