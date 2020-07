Calciomercato Napoli, in rampa di lancio De Paul in arrivo dall’Udinese (Di venerdì 17 luglio 2020) La notizia sicuramente porterà fermento negli ambienti Azzurri. Il Napoli sarebbe sulle tracce del fantasista argentino dell’Udinese, Rodrigo De Paul, sulle cui tracce da tempo sono segnalate anche Milan e Lazio. A svelare il retroscena di mercato ci ha pensato durante una diretta radio per l’emittente Kiss Kiss il vicepresidente dei friulani, Stefano Campoccia. Nel … L'articolo Calciomercato Napoli, in rampa di lancio De Paul in arrivo dall’Udinese Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, le ultime news sulla trattativa di #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Napoli ora sa con chi trattare per #Osimhen : c’è il nuovo agente - Diego31883 : RT @calciomercatoit: ???#Napoli - la rivelazione: 'Azzurri in pole per #DePaul' ??#CMITmercato - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Il #Napoli vuole il ‘nuovo #Cavani’: offerta pronta per #Nunez, i dettagli -

L’ex terzino Francesco Coco ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarazioni sintetizzate per i lettori di Napolisoccer.Net: “Il Barcellona non è in una situazione ottimale adesso, il ...

Ghoulam, pista francese per l'algerino. Il terzino azzurro pronto a salutare il Napoli?

Pista francese per Faouzi Ghoulam: il nome del terzino del Napoli, riferisce Le10Sport, è in orbita PSG. Il terzino algerino sembra ormai da tempo in lista d'uscita. Il calciatore africano non è più ...

