Cagliari-Sassuolo (18 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra le squadre che stazionano al centro della classifica è probabilmente il Cagliari quello che sembra avere definitivamente staccato la spina, come dimostrato nel 3-0 incassato sul campo della Sampdoria che ha allungato a cinque la striscia di gare senza vittoria della squadra di Zenga. Alla Sardegna Arena arriva il Sassuolo, reduce dall’esaltante prestazione contro … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

