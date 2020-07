Barcellona, “El Loco” Gatti graffia Messi: “Oggi Benzema più forte della Pulga, non vedremo più il miglior Leo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Real Madrid è campione di Spagna per la 34a volta nella propria storia.I blancos hanno superato 2-1 in casa il Villarreal grazie alla doppietta messa a segno da Karim Benzema che si è rivelato ancora una volta decisivo per la compagine guidata da Zinedine Zidane. Stagione da incorniciare per l'attaccante francese che ha messo a segno 26 reti e 11 assist tra campionato e Coppe varie. Proprio sul momento magico vissuto da Karim "The Dream" si è espresso Hugo Gatti, storico portiere argentino che ha giocato nel Boca Juniors tra il 1976 e il 1989. El "Loco", ospite durante la trasmissione 'El Chiringuito', ha detto la sua in merito alla stagione di Benzema e lo ha paragonato a Messi."Messi è una crack e tutto ciò che vuoi, ma Benzema oggi è ... Leggi su mediagol

Masssimilianoo : Il governo raccomanda ai residenti di Barcellona e della sua area metropolitana di non uscire di casa se non è esse… - TheRenry : RT @paoloigna1: Fare attenzione fa bene anche agli affari evitando, come purtroppo accade a #Barcellona ora, chiusure ancora più gravi dell… - paoloigna1 : Fare attenzione fa bene anche agli affari evitando, come purtroppo accade a #Barcellona ora, chiusure ancora più gr… - gioggsan : Le autorità di Barcellona stanno raccomandando a 1,6 milioni di persone di restare a casa a causa di un'impennata d… - lore_viga : @pap1pap Il Napoli ha la testa già al Barcellona, l'Atalanta se sarà qualificata avrà la testa al PSG e la Roma avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona “El Ghali: «La mia fidanzata Mariacarla Boscono? Mi ama anche se la carriera finisce» Sette del Corriere della Sera