Alex Zanardi: iniziato il graduale risveglio dal coma indotto (Di venerdì 17 luglio 2020) Come ipotizzato dai medici la scorsa settimana, è iniziato il graduale processo di risveglio dal coma per Alex Zanardi dopo il terribile incidente in handbike in cui è rimasto coinvolto lo scorso 19 giugno. Come si legge sul bollettino medico diramato dal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, le condizioni del campione restano ancora gravi dal punto di vista neurologico, mentre è stabile il quadro cardio-respiratorio e metabolico. Intanto, ci sarebbero novità dalla Procura di Siena che indaga sull’incidente. Progressiva riduzione della sedazione per Alex Zanardi Il bollettino medico del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, in cui Alex Zanardi si trova ricoverato ... Leggi su thesocialpost

