Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tanisha Cleveland (Di giovedì 16 luglio 2020) Il giorno 12 giugno 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Tanisha Cleveland. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte al caso di una donna molestata più volte da piccola e con una madre alcolista. A questo si aggiungono vari problemi nella vita di coppia e una separazione. Vite al limite – Tanisha Cleveland Tanisha, la protagonista, ha 44 anni, vive a Silsbee in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 267 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà ben poco, perdendo solo 48 kg per arrivare a 219 ... Leggi su ascoltitv

