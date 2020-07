Torino-Genoa 3-0, sprint granata per la salvezza (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella gara tra Torino e Genoa è la formazione di Longo ad avere la meglio. I granata si impongono per 3-0 e salgono al 15o posto, allontanando, per il momento lo spettro della retrocessione. Il Genoa, nonostante la sconfitta, rimane in zona salvezza ma dovrà certamente fare meglio, durante le ultime giornate di Serie A. View this post on Instagram Mezz’ora a #TorinoGenoa #SFT A post shared by Torino Football Club (@Torinofc1906) on Jul 16, 2020 at 9:57am PDTFORMAZIONI Torino 3-4-1-2 Sirigu; Lyanco (dal 61′ Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi (dal 66′ Aina); Verdi (dal 67′ Lukic); Zaza, Belotti (dal 94′ ... Leggi su sport.periodicodaily

