Temptation Island, l’ex tentatore Moreno Merlo rivela: “Cosa accade davvero a telecamere spente” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo ha rivelato in un’intervista a Libero alcuni retroscena del reality estivo di Canale 5, svelando quello che accade davvero a telecamere spente. “Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole – ha spiegato -. La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti.” Poi Merlo ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo ha rivelato in un’intervista a Libero alcuni retroscena del reality estivo di Canale 5, svelando quello che accade davvero a telecamere spente. “Il ruo ...

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. A 'Temptation Island' Antonio sta mettendo a dura prova la pazienza di Annamaria, che vedendolo sempre più vicino alla single Ilaria era sul punto di abbandonare ...

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. A 'Temptation Island' Antonio sta mettendo a dura prova la pazienza di Annamaria, che vedendolo sempre più vicino alla single Ilaria era sul punto di abbandonare ...