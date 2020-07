Temptation Island 2020, che cosa è successo nella precedente puntata | Riassunto seconda puntata (Di giovedì 16 luglio 2020) Temptation Island 2020, che cosa è successo nella precedente puntata Con l’arrivo dell’estate in genere piomba anche Temptation Island sugli schermi degli italiani. Il programma di Maria De Filippi per l’edizione 2020 ha mischiato Vip e Nip, portando in scena uno show fatto di amori, tradimenti, flirt, scelte e dolori che appassiona ogni anno una grande fetta di pubblico. “Intrappolati” in un villaggio, fidanzati e fidanzate dovranno provare il loro amore al proprio partner, tra un tentatore e l’altro. Soltanto l’amore più puro potrà trionfare in un programma che si basa principalmente sui tradimenti. Il programma ... Leggi su tpi

blogtivvu : Temptation Island, diretta streaming terza puntata: dove vederla online - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 16 LUGLIO 2020: UN GIOVEDÌ TRA CHE DIO CI AIUTI 5, HAWAII FIVE-O E TEMPTATION ISLAND https://t.c… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 16 LUGLIO 2020: UN GIOVEDÌ TRA CHE DIO CI AIUTI 5, HAWAII FIVE-O E TEMPTATION ISLAND - zazoomblog : Temptation Island 2020 le anticipazioni della terza puntata in onda il 16 luglio - #Temptation #Island… - Notiziedi_it : Chi è Andrea di Temptation Island 2020? Età, vita privata, fidanzata e Instagram -