Spal, Mattioli: «Di Biagio? E’ un grande mister, può rovesciare le mie critiche» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il presidente della Spal, Walter Mattioli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro l’Inter Walter Mattioli, il presidente della Spal, ha parlato ai microfoni della Spal prima del match contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del dirigente del club emiliano: «Non ero contento perché questo gruppo ha un valore importante. Ci sono giocatori importanti con tanta esperienza, non mi aspettavo un finale di campionato così particolare. Ho manifestato un pò la mia rabbia per non aver visto quello che mi aspetto da loro. Di Biagio è un grande mister, un uomo serio che sta lavorando tantissimo: sa che ha la possibilità di fare un finale di campionato importante, può ... Leggi su calcionews24

