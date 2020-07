Spagna, ministro salute: "Riapertura stadi non è probabile" (Di giovedì 16 luglio 2020) MADRID, Spagna, - Dal governo arriva una doccia fredda in merito alla Riapertura degli stadi in Spagna . Il ministro della salute Santiago Illa , in un'intervista a Radio Cadena Ser, ha frenato sul ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Spagna, ministro salute: 'Riapertura stadi non è probabile': Santiago Illa ha spiegato: 'Abbiamo alcuni nuovi focol… - RaiSport : ? #Ministro della #Salute Spagnolo frena su #riapertura #stadi settembre: 'La situazione in cui ci troviamo la rend… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liga Spagna: ministro frena su riapertura stadi settembre Illa, 'la situazione in cui ci troviamo la rende difficile' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Liga, Spagna: il ministro frena sulla riapertura degli stadi a settembre - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Liga, Spagna: il ministro frena sulla riapertura degli stadi a settembre -