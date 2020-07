Serie A, SPAL-Inter ore 21.45: le probabili formazioni (Di giovedì 16 luglio 2020) 33esima giornata di campionato per la SPAL e l'Inter che questa sera alle ore 21.45 si affronteranno faccia a faccia allo stadio Mazza di Ferrara: andiamo a scoprire le probabili formazioni degli emiliani e dei nerazzurri. SPAL Poche novità di formazione in casa SPAL rispetto al match contro il Genoa di domenica scorsa: difesa confermata in blocco, a centrocampo D'Alessandro dovrebbe partire dal primo minuto sulla sinistra al posto del giovane Tunjov, in avanti Petagna sarà affiancato da... Leggi su 90min

