Sanremo 2021 si sposta a Marzo: in onda dal 2 al 6 con Amadeus e Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) Amadeus e Fiorello (Ufficio Stampa Rai) La presentazione dei palinsesti Rai ha dato ufficialità a ciò che ormai si dava per scontato: il Festival di Sanremo 2021 vedrà nuovamente sul palco e dietro le quinte, nelle vesti di conduttore e direttore artistico, Amadeus, che potrà contare ancora una volta sulla costante presenza di Fiorello al suo fianco. La kermesse andrà in onda dal 2 al 6 Marzo. L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e i ritardi che una nuova eventuale ondata potrebbe provocare non fermano la macchina organizzativa del Festival, che però posticipa la messa in onda di circa un mese rispetto al solito. Sanremo sarà sempre il fulcro ... Leggi su davidemaggio

IlContiAndrea : #Coletta 'Nessun piano B per #Sanremo2021 perché non sarebbe Sanremo. Ci stiamo comunque pensando, intanto abbiamo… - HuffPostItalia : Amadeus e Fiorello presenteranno il Festival di Sanremo 2021 - BLONDIEVNGEL : RT @BREAKVANGEL: Ma esistono veramente persone che non sono felici di rivedere Amadeus e Fiorello direttori di Sanremo anche nel 2021? - Notiziedi_it : Sanremo 2021 in onda a marzo: le date della kermesse e le news su Sanremo Giovani - midnightkn : RT @see_lallero: Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo, il festival svolto solo nel mese di marzo non accadeva da 15 anni (e se la matematica non è… -