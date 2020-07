Sanremo 2021, le nuove date del Festival. Confermati Amadeus e Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) con Amadeus e Fiorello, torna dunque la coppia dei record. Ad annunciarlo il direttore di Rai1 Stefano Coletta, alla presentazione dei palinsesti Rai. ' Sanremo 2021 - spiega Coletta - sarà di nuovo ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Amadeus e Fiorello presenteranno il Festival di Sanremo 2021 - IlContiAndrea : #Coletta 'Nessun piano B per #Sanremo2021 perché non sarebbe Sanremo. Ci stiamo comunque pensando, intanto abbiamo… - Agenzia_Ansa : Ecco i nuovi #palinsestiRai, da #Sanremo a #Clerici e #DeFilippi. Al Festival tornano #Amadeus e @Fiorello , a nove… - enrydamy : RT @paolabaldi_oo: Sanremo 2021 - I brani in gara.. #PalinsestiRai #Sanremo2021 @fanpage - paolabaldi_oo : Sanremo 2021 - I brani in gara.. #PalinsestiRai #Sanremo2021 @fanpage -