Sale il numero di nuovi casi: uno su 3 in Lombardia (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Nuovo lieve aumento del numero dei contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 230 (il 34% in Lombardia), contro i 163 di ieri: il numero totale Sale a 243.736. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute, secondo cui gli attualmente positivi sono 12.473 (20 in meno di ieri) e i dimessi e guariti 196.246 (230 in piu'). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 20, con il numero totale delle vittime che Sale a 35.017. I ricoverati con sintomi sono 750 (47 in meno di ieri), i pazienti in terapia intensiva 53 (4 in meno) e quelli in isolamento domiciliare 11.670 (31 in piu'). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 50.432, per un totale di 6.103.492. Le 20 vittime registrate oggi si dividono tra Lombardia (10), Veneto (4), ... Leggi su agi

citynowit : ?? Sale a 16 il numero dei paesi 'bloccati' dall'Italia a causa del #Covid - romanewseu : #Coronavirus, bollettino #ProtezioneCivile: sale il numero dei nuovi contagi e delle vittime rispetto a ieri (FOTO)… - massimo_san : RT @idrossido: Sale a quattro il numero delle vittime del #nubifragio di #Palermo Le dinamiche delle morte di queste persone pare molto sim… - larenait : #Brasile, avvertimento da parte della Corte suprema. E intanto sale a 5 il numero dei governatori brasiliani contag… - Nicco_D612 : RT @giannattasius: Sono 12 i nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana oggi su 2.964 tamponi analizzati. I casi totali da inizio emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale numero Sale il numero di nuovi casi: uno su 3 in Lombardia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, continua a salire il numero di contagi in Italia: +162 rispetto a ieri

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.

Coronavirus, in Italia cresce numero ricoverati con sintomi:+47

Roma, 16 lug. (askanews) - E' cresciuto di 47 unità, in 24 ore, il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, oggi sono 750. Scende di 4 unità, quello dei ricoverati in terapia intensi ...

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.Roma, 16 lug. (askanews) - E' cresciuto di 47 unità, in 24 ore, il numero dei ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, oggi sono 750. Scende di 4 unità, quello dei ricoverati in terapia intensi ...