Regeni, Di Maio: “Fuorviante pensare che ritirare ambasciatore sia necessario per arrivare a verità. Per obiettivo serve confronto con Egitto” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Riteniamo necessario coinvolgere costantemente al più alto livello le autorità del Cairo” sul caso Regeni e in tal senso “è fuorviante credere che avere un nostro ambasciatore al Cairo significhi non perseguire la verità e viceversa è fuorviante pensare che ritirarlo sia necessario per raggiungere la verità”. A parlare, davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, è il ministro dell’Interno, Luigi Di Maio. “Tutto il governo – aggiunge – comprende il dolore della famiglia Regeni” ma la presenza dell’ambasciatore “rientra nella strategia” dell’esecutivo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

