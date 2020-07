Recovery fund in salita. Conte vuole i soldi senza condizioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Premier Conte, intervenendo in Parlamento sull'istituzione del Recovery fund, in vista del summit europeo di domani e del 18 luglio, ha, detto, tra l'altro, che il progetto non potrà essere svilito da una mediazione al ribasso, che il volume delle sovvenzioni debba essere coerente con la proposta della Commissione Ue ( 500 miliardi), che nessun Paese può avvantaggiarsi a danno di altri e che l'Europa deve ora essere all'altezza della sua storia, della sua civiltà, del suo destino. In questo difficile tornante della storia, ha soggiunto il Premier, vinciamo tutti o perdiamo tutti. In sostanza, con un discorso che ha cercato di stimolare l'orgoglio nazionale ed europeo, ha indicato, come punto fermo, solo quello dei trasferimenti a titolo gratuito. La parte del «fund» ... Leggi su iltempo

