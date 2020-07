Porto campione, Casillas e la petizione per vederlo giocare: “Scenderei in campo anche ora” (Di giovedì 16 luglio 2020) "Non mettevo piede al Do Dragão da 14 mesi. Alla fine, però, è davvero emozionante essere qui". Queste le prime parole di Iker Casillas dopo la vittoria del Porto contro lo Sporting Lisbona e la vittoria del titolo di campione di Portogallo. L'ex portiere si sente ancora in parte giocatore nonostante l'infarto avuto lo scorso maggio del 2019 che ha di fatto messo fine alle sua carriera professionale da estremo difensore. Nonostante tutto, Casillas è rimasto vicino al Porto e su richiesta anche dei tifosi ha partecipato alla serata speciale dei Dragones.Come riporta Marca, però, la possibilità di vederlo di nuovo in campo e fare, in parte, suo il titolo esiste. Infatti, i fan ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Porto campione, Casillas e la petizione per vederlo giocare: 'Scenderei in campo anche ora' -… - emipro74 : RT @Alex_Piace: ??Complimenti al #Porto di #Conceição che vince la #PrimeiraLiga e si laurea campione di #Portogallo ?? #MeuAmigo #PORTOCAMP… - RSIsport : ????? Il Porto per la 29a volta campione del Portogallo #PrimeiraLiga #RSISport - Alex_Piace : ??Complimenti al #Porto di #Conceição che vince la #PrimeiraLiga e si laurea campione di #Portogallo ?? #MeuAmigo… - Edorsi53 : Una delle grandi rivelazioni di questa stagione strana e' il #Wolverhampton, tuttora in corsa in #Europaleague. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto campione Porto campione, Casillas e la petizione per vederlo giocare: “Scenderei in campo anche ora” ItaSportPress Il Porto conquista la Primeira Liga

Il Porto, con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato, si è assicurato il titolo di campione di Portogallo. Gli uomini di Sergio Conceiçao si sono imposti per 2-0 contro lo Sporting ...

Mobilità post Covid-19: la propria auto è il mezzo più sicuro per spostarsi

La pandemia ha portato mutamenti significativi nella vita quotidiana di ciascun individuo, a partire da una diversa fruizione della mobilità, sia pubblica sia privata. Sicurezza e distanziamento socia ...

Il Porto, con due giornate di anticipo sulla conclusione del campionato, si è assicurato il titolo di campione di Portogallo. Gli uomini di Sergio Conceiçao si sono imposti per 2-0 contro lo Sporting ...La pandemia ha portato mutamenti significativi nella vita quotidiana di ciascun individuo, a partire da una diversa fruizione della mobilità, sia pubblica sia privata. Sicurezza e distanziamento socia ...