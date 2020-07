Pioli e il suo Milan: «Ecco i progressi. Avanti gara dopo gara» – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro il Parma Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della forma e del momento della sua squadra dopo la vittoria contro il Parma per 3-1. «Nel calcio i momenti passano velocemente. Basta un attimo. Adesso mi interesse solamente fare bene nelle prossime cinque partite. Pensiamo solo alla prossima gara. I progressi ci sono stati sia a livello tecnico che mentale e devono essere mantenuti anche nelle prossime gare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della forma e del momento della sua squadra dopo la vittoria contro il Parma per 3-1. «Nel calcio i momenti passano velocemente. Basta un attimo. Adesso ...

Gazidis: "Riporteremo il Milan tra i migliori club d'Europa! Miglioreremo la squadra"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, prima del match vinto dai rossoneri contro il Parma, ha preso parte all'AC Milan Business Forum, evento B2B digitale dedicato al mondo delle aziende. I ...

