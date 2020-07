Pallanuoto, Aicardi ricoverato in ospedale per Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il pallanuotista Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, come confermato dal suo club, "ha la febbre ma sta bene". Aicardi aveva lasciato una decina di giorni fa il ritiro della nazionale in corso in Sicilia per un problema alla spalla. Lo riporta Sky.it Pallanuoto, Aicardi ricoverato in ospedale per Covid-19 ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkyTG24 : Coronavirus, il pallanuotista Aicardi in ospedale per Covid-19 - sportli26181512 : Pallanuoto: ricoverato per Covid campione del Settebello e della Pro Recco: Il pallanuotista Matteo Aicardi, centro… - sportface2016 : #Pallanuoto, il centroboa del #Settebello Matteo #Aicardi è ricoverato all'ospedale per #COVID19: 'Ha la febbre ma… - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Coronavirus, il pallanuotista Aicardi in ospedale per Covid-19 - StraNotizie : Pallanuoto, positivo al Covid-19 il nazionale Aicardi -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Aicardi Pallanuoto, Aicardi ricoverato per Covid-19: tamponi per tutto il Settebello Sportface.it Pallanuoto, Aicardi positivo al coronavirus: centroboa Pro Recco ricoverato in ospedale

Il 34enne pallanuotista della Pro Recco e dell'Italia è ricoverato precauzionalmente in ospedale ad Albenga. "Ha la febbre ma sta bene", fa sapere il club ligure. Dieci giorni fa aveva lasciato il rit ...

Pallanuoto, positivo al Covid-19 il nazionale Aicardi

Caso di coronavirus nella nazionale maschile di pallanuoto. Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, come confermato ...

Il 34enne pallanuotista della Pro Recco e dell'Italia è ricoverato precauzionalmente in ospedale ad Albenga. "Ha la febbre ma sta bene", fa sapere il club ligure. Dieci giorni fa aveva lasciato il rit ...Caso di coronavirus nella nazionale maschile di pallanuoto. Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, come confermato ...