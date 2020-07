Orlando replica a Salvini: “Questo è sciacallaggio. Io chiedo rispetto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Leoluca Orlando risponde a Matteo Salvini. Dopo la bomba d’acqua che ha colpito Palermo causando danni e vittime, il leader della Lega aveva attaccato il sindaco della città scrivendo su Twitter: “Orlando pensa solo ai migranti e non ai palermitani“. Commento che non è certo passato inosservato ed il sindaco a voluto rispondere per le rime: “Le parole di Salvini? In questo momento abbiamo bisogno di tutto tranne che di atti di sciacallaggio e questo è sciacallaggio. Io chiedo rispetto per lo stato di sofferenza della città in questo momento“. Leggi su sportface

