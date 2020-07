Ok definito del Senato al Dl Rilancio. Tutte le novità (Di giovedì 16 luglio 2020) Dai superbonus per le ristrutturazioni immobiliari agli ecobonus per auto e moto, dalla cassa integrazione agli sconti Imu, dai congedi parentali allo smart working per i dipendenti pubblici fino agli ... Leggi su tg.la7

CarloCalenda : Bimbi belli del @Codacons. Secondo voi è una risposta alle domande? “Come mai sei stato definito il peggior ministr… - DeborahBergamin : #Casaleggio definito da @DeAnna4Congress 'lobbista di Huawei' a Novembre ha organizzato un evento proprio con l'Ad… - La7tv : #inonda Lucia Azzolina (Ministra della scuola) su Salvini 'L'ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli inse… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Luka #Romero, non ancora 16enne, fa già parlare tanto di sé. - 1Ultimo3 : @Apollo_MX5 Condivido tutto quanto hai detto, tutti i componenti del M5S hanno le stesse attenzioni del popolo, per… -

Ultime Notizie dalla rete : definito del Ok definito del Senato al Dl Rilancio. Tutte le novità TG La7 Trost, Carmassi e Vicenzino, un tris di talenti a Savona. È già tempo di primi esami

L’altista vuole continuare nella marcia verso Tokyo, nel lungo la palmarina se la vedrà con la stella Larissa Iapichino Alberto Bertolotto È il primo, grande, meeting nazionale dell’anno dopo la pausa ...

Castex e il macronismo nelle campagne

Parigi. Si è definito “un uomo dei territori” Jean Castex, il nuovo capo del governo francese, chiamato mercoledì pomeriggio a tenere il suo primo discorso di politica generale all’Assemblea nazionale ...

L’altista vuole continuare nella marcia verso Tokyo, nel lungo la palmarina se la vedrà con la stella Larissa Iapichino Alberto Bertolotto È il primo, grande, meeting nazionale dell’anno dopo la pausa ...Parigi. Si è definito “un uomo dei territori” Jean Castex, il nuovo capo del governo francese, chiamato mercoledì pomeriggio a tenere il suo primo discorso di politica generale all’Assemblea nazionale ...