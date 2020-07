No Man's Sky Desolation è il nuovo aggiornamento che trasforma il gioco in un film in stile 'Alien' (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono passate pochissime ore dal criptico tweet pubblicato all'interno dell'account ufficiale di No Man's Sky ed ora sappiamo a cosa si riferiva. Desolation è il nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi che trasforma il gioco in un film in stile "Alien". Una volta installato Desolation, i giocatori di No Man's Sky potranno partire alla ricerca di una serie di navi abbandonate, da soli o con gli amici, al fine di aprirle ed esplorare i terrificanti corridoi.I livelli interni sono generati proceduralmente e Hello Games avverte che gli esploratori che si avventurano nelle loro profondità dovranno fare i conti con sversamenti pericolosi, sistemi di difesa criptati e controlli ambientali non funzionanti. ... Leggi su eurogamer

