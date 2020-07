‘Ndrangheta stragista, Ingroia: “Graviano e Filippone non sono gli unici colpevoli. Ci sono altre persone mai indagate o processate” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non tutti i colpevoli di questo reato sono stati sottoposti a giudizio”. Lo ha detto l’avvocato Antonio Ingroia durante il suo intervento nel processo “‘Ndrangheta stragista” impegnato ad assistere, come parte civile, i familiari dei carabinieri Fava e Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994. Per quell’agguato sono imputati boss Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone con l’accusa di essere i mandanti del tentato omicidio. “Credo che una verità, non ancora tutta, ma una verità vera in questo processo si è acquisita – ha affermato l’ex magistrato di Palermo – Noi sappiamo che i due odierni imputati non sono gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

