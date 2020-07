Morte Regeni, Di Maio: “L’ambasciatore resta al Cairo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Di Maio in audizione davanti alla commissione d’inchiesta sulla Morte di Giulio Regeni. ROMA – Audizione di Luigi Di Maio davanti alla commissione d’inchiesta sulla Morte di Giulio Regeni. Il ministro degli Esteri ha ribadito la necessità di far rimanere l’ambasciatore al Cairo: “E’ fuorviante credere – ha detto l’ex vicepremier citato da RaiNews24 – che ritirare il nostro diplomatico dall’Egitto possa portare alla verità. Tutto il Governo comprende il dolore della famiglia Regeni, ma la presenza del nostro ambasciatore rientra ella strategia dell’esecutivo per chi come Patrick Zaky è ancora lì“. Sui rapporti con l’Egitto La verità sulla ... Leggi su newsmondo

