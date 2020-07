Maltempo: Palermo, riunione in Prefettura con Orlando (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - E' in corso una riunione in Prefettura a Palermo per fare il punto sugli allagamenti in città dopo il violento nubifragio di ieri, Presente, oltre al prefetto Giuseppe Forlani, anche il sindaco Leoluca Orlando oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Leggi su liberoquotidiano

