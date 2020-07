Magnanelli: «Voglio lasciare il Sassuolo in Europa» (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesco Magnanelli è intervenuto in conferenza stampa in occasione della feste per il centenario del Sassuolo (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Francesco Magnanelli ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole. «Sono tra i più grandi a livello di militanza e per me oggi diventa una giornata particolare. Sono legato a questa squadra, alla famiglia Squinzi. Sono stato allenato da grandi allenatori, ho la fortuna di essere allenato ora da un grande allenatore. Certe cose non sono mai cambiate. La società ha investito ma quella della progettualità, della familiarità, di fare un passo alla volta. La società ha fatto sempre un passo alla volta e ha dimostrato che con coraggio e idee si possono ... Leggi su calcionews24

