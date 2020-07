Lite furibonda Chiarello-Bargiggia in radio: “Mi avete rotto i cogli***” (AUDIO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Incredibile discussione in diretta radio tra Paolo Bargiggia e Umberto Chiarello durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” su radio Punto Nuovo. Intervenuto in qualità di esperto di calciomercato, Bargiggia non è stato accolto nel migliore dei modi da Chiarello che lo ha definito: “Uno dei più odiati a Napoli”. Pronta la risposta del giornalista: “Ti faccio un favore e devo sentirmi dire queste cose? Ancora con i nemici e amici del Napoli? Mi sono rotto i cog….i!” L’AUDIO della discussione tra Bargiggia e Chiarello Leggi su sportface

