Leodori: da cittadini maggior parte proposte su uso fondi UE 2021/27 (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Con nostra grande sorpresa ma anche soddisfazione la maggior parte delle proposte che ci giungono per mail, a seguito degli incontri che stiamo facevano nei vari territori, stanno arrivando dai singoli cittadini, non da rappresentanti istituzionali o datoriali. Questo per noi e’ motivo di orgoglio perche’ significa che c’era bisogno di iniziative di questo genere e sta avvenendo quello che volevamo: partire dal basso”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, parlando in occasione della quinta tappa del percorso di ascolto di LazioLab in vista della nuova programmazione dei fondi europei 2021/27. “Il 29 luglio, nel corso dell’evento conclusivo di questo tour che faremo a Roma insieme al ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Leodori cittadini Regione Lazio - Leodori sulla vicenda mascherine non risponde. Colosimo (Fdi): "Che fine hanno fatto i 13 milioni di Ecotech?" Paolo Gianlorenzo La “regione del futuro” fa tappa all'Unicas con Lazio Lab

La giunta regionale del Lazio si trasferisce, quasi in blocco, a Cassino. Più precisamente all'Università di Cassino. Nell'aula magna del Campus Folcara. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore ...

Cgil Frosinone-Latina. Landini a Cassino il 25 luglio per i 100 anni della Camera del Lavoro

Il segreario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Cassino il 25 luglio alle ore 10 alla villa comunale. Inaugurerà una targa dedicata ai cento anni della Camera di Lavoro della Cgil nella Città ...

La giunta regionale del Lazio si trasferisce, quasi in blocco, a Cassino. Più precisamente all'Università di Cassino. Nell'aula magna del Campus Folcara. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore ...Il segreario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Cassino il 25 luglio alle ore 10 alla villa comunale. Inaugurerà una targa dedicata ai cento anni della Camera di Lavoro della Cgil nella Città ...