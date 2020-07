L’Agenzia Spaziale Europea promuove Scuolab: dati e immagini Esa sulla piattaforma di Protom (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) promuove la piattaforma di didattica innovativa realizzata da Protom e concede i dati provenienti dai propri sistemi satellitari per lo sviluppo di nuovi contenuti per i laboratori virtuali di Scuolab (www. Scuolabonline.com). Ideato e prodotto da Protom, la prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana, Scuolab è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come strumento di didattica innovativa, capace di ampliare e migliorare l’offerta didattica per studenti e docenti, mettendo a loro disposizione, in ogni momento e luogo, esperienze laboratoriali che supportano la tradizionale lezione frontale con un approccio di ... Leggi su meteoweb.eu

VillaggioTecno : L’Agenzia Spaziale Europea promuove Scuolab - AMC11076378 : RT @ScuolaSantAnna: #Esperimenti con #cellule nello #spazio! A @Radio24_news arriva il focus sui progetti di Debora Angeloni, ricercatrice… - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #Esperimenti con #cellule nello #spazio! A @Radio24_news arriva il focus sui progetti di Debora Angeloni, ricercatrice… - ScuolaSantAnna : #Esperimenti con #cellule nello #spazio! A @Radio24_news arriva il focus sui progetti di Debora Angeloni, ricercatr… - Gianskrt : @zonafranc_ Dimmi pure ahahahah Io ti consiglio una puntata di Muschio Selvaggio con ospite Paolo Nespoli , astrona… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Agenzia Spaziale Spazio: ESA guarda alle aziende per migliorare la cyber security Difesa e Sicurezza