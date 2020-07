“Io con Travaglio non c'entro niente”. “Dillo a quello di là”, delirio puro al Cdm: il ministro Pd travolge Conte e Casalino (Di giovedì 16 luglio 2020) Giuseppe Conte ha definito un “capolavoro” il compromesso su Autostrade per l'Italia, che sembra aver messo d'accordo tutte le anime della maggioranza. Scongiurata la revoca, il premier ha portato a casa un accordo piuttosto vantaggioso che acContenta anche il M5s, visto che prevede l'uscita di scena della famiglia Benetton. Per chiudere la questione è stata necessaria una notte lunga e burrascosa, piena di veleni e litigi. Uno dei più accesi è stato tra Conte e Lorenzo Guerini, almeno secondo il retroscena del Corriere della Sera, che ricostruisce un battibecco con al centro Marco Travaglio, la cui prima pagina “United dem of Benetton” non è piaciuta affatto al ministro del Pd: “Questa tavoletta dei frenatori amici dei Benetton ... Leggi su liberoquotidiano

