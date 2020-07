'Ho visto una coppia annegare', notte di ricerche dopo l'alluvione ma i corpi non si trovano (Di giovedì 16 luglio 2020) Violento nubifragio si abbatte su Palermo, strade allagate e città sott'acqua 15 luglio 2020 VIDEO - Si impantana in viale Regione e si sente male, soccorso da alcuni automobilisti 15 luglio 2020 ... Leggi su palermotoday

stanzaselvaggia : Visto che intendo tutelarmi nelle sedi competenti, venerdì ho inviato una lettera al presidente dell’odg Alessandro… - La7tv : #inonda Massimo #Giletti sulla solidarietà della politica dopo le minacce ricevute dal boss #Graviano: 'Non ho vist… - GigiPadovani : Banchi con le ruote... ma questo Arcuri è mai stato in una scuola? Ha mai visto dei bambini? - maxmvstdie : RT @fallenvalien: L'assenza di criticità (oltre a sensibilità) è il motivo per cui vi è una mancanza di dialogo. Quello che ho visto ieri s… - unabellezza_ : RT @IMuori: ANIMALI FANTASTISBRIZZ PARLA DI UNA PERSONA CHE HA SEMPRE DOVUTO NASCONDERE QUELLO CHE REALMENTE È VISTO CHE IL MONDO NON L'A… -