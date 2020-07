Formula E, Virgin Racing sceglie Cassidy per sostituire Bird (Di giovedì 16 luglio 2020) Per un Sam Bird che saluta Virgin Racing e si prepara a una Stagione 7 di Formula E con Jaguar , c'è un Nick Cassidy che farà coppia con Robin Frijns dal prossimo campionato. Il team cliente Audi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

LONDRA – A tre settimane dagli ultimi EPrix della sesta stagione della Formula E la scuderia Panasonic Jaguar ha ufficializzato l'ingaggio di Sam Bird per il prossimo campionato, quello che comincerà ...

La Jaguar prende un big: è più british con Bird

Colpo della Jaguar per la prossima stagione in Formula E che ha ufficializzato Sam Bird. Il veterano inglese lascia il team Envision Virgin Racing dopo 63 gare disputate ed è l'unico pilota ad aver vi ...

