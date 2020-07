F1, Perez: “Vettel è stato fortunato nella sua carriera” (Di giovedì 16 luglio 2020) Interrogato nella consueta conferenza stampa del giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio di Formula 1 in merito alla possibilità di vedere Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2021, l’attuale pilota della Racing Point (che l’anno prossimo cambierà nome, come è noto) Sergio Perez non si è mostrato infastidito dalla notizia. L’eventuale sedile che si libererebbe per il quattro volte campione del mondo, infatti, non potrà che essere quello del messicano, visto che Lawrence Stroll non lascerà a piedi suo figlio Lance: “Il team ha fatto un grande passo in avanti in termini di prestazioni e non mi sorprende che ora sia appetibile per piloti di grosso calibro. È positivo che questo avvenga, perché è la prova che stiamo lavorando bene e che siamo ambiziosi. ... Leggi su sportface

