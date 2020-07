Esperienza mobile diversa in base alla regione, dove si naviga meglio? (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Esperienza mobile italiana differisce in base a dove si vive, zone montuose, città, campagna oppure sui litorali. dove si naviga meglio da nord a sud? Ecco cosa ci dice Opensignal.Opensignal ha utilizzato la classificazione dell’ISTAT che divide l’Italia in ecoregioni individuate in base all’omogeneità rispetto a fattori climatici, biogeografici, fisiografici e idrografici.Il risultato delle misurazioni è che gli abitanti delle due province ecologiche di Alpi e Appennino hanno trascorso meno tempo connessi a una rete 4G (disponibilità 4G). Inoltre, quelli nelle regioni ecologiche settentrionali – Alpi incluse – hanno sperimentato in media una maggiore velocità di download e upload ... Leggi su pantareinews

