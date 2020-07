Dr. Disrespect contro Twitch dopo il ban: lo streamer vuole fare causa al colosso streaming (Di giovedì 16 luglio 2020) Herschel 'Dr Disrespect' Beahm è stato bannato da Twitch più di tre settimane fa e da allora non ha fatto nessuna dichiarazione a riguardo. In una delle sue prime interviste dopo il fattaccio, Beahm suggerisce di voler prendere in considerazione un'azione legale contro la società per la cattiva comunicazione del ban. Ad oggi infatti lo streamer non sa ancora le ragioni che hanno portato Twitch a sospenderlo.Beahm in un'intervista ha parlato in modo riservato sui motivi del suo divieto: a tal proposito lo streamer non sa ancora il motivo del suo ban e si rifiuta tra l'altro di fornire un'ipotesi. Tuttavia a quanto pare questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Dr Disrespect ha intenzione di non voler più ... Leggi su eurogamer

Herschel 'Dr Disrespect' Beahm è stato bannato da Twitch più di tre settimane fa e da allora non ha fatto nessuna dichiarazione a riguardo. In una delle sue prime interviste dopo il fattaccio, Beahm s ...

Dr. DisRispect bannato da Twitch: è colpa di Alinity? Lei nega tutto

In queste ore la streamer Alinity è finita sotto l'occhio del ciclone, in quanto accusata di essere la principale responsabile del ban di Dr. DisRispect da Twitch, ban che ad oggi non ha ancora trovat ...

