Da Frattamaggiore a Caserta per rubare uno scooter, marito e moglie in manette (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – marito e moglie di 35 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Caserta per il furto di uno scooter. La coppia era arrivata in auto da Frattamaggiore, comune del napoletano in cui risiede. I carabinieri li hanno notati mentre l’uomo asportava lo scooter, e la moglie lo aspettava a bordo della vettura. Il 35enne, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga con la moglie ma senza riuscirvi; i coniugi sono stati così fermati e condotti agli arresti domiciliari, mentre il motociclo è stato riconsegnato al proprietario. L'articolo Da Frattamaggiore a Caserta per rubare uno scooter, ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Caserta, rubano uno scooter: arrestati coniugi di Frattamaggiore - -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore Caserta Caserta, rubano uno scooter: arrestati coniugi di Frattamaggiore PUPIA Caserta, rubano uno scooter: arrestati coniugi di Frattamaggiore

A Caserta i carabinieri della stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso due coniugi napoletani, un 35enne ...

CASERTA – I Bonnie e Clyde di casa nostra bloccati in via Botticelli durante il colpo

11:17:51 In Caserta, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso un 35enne ed una 33en ...

A Caserta i carabinieri della stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso due coniugi napoletani, un 35enne ...11:17:51 In Caserta, i carabinieri della Stazione di San Prisco hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso un 35enne ed una 33en ...