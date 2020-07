Coronavirus. Giovedì 16 luglio: sono 9 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi 8 sono casi di importazione: 5 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India e due dalla Moldavia. Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore RT ancora sopra l’1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9). Si confermano come priorità le verifiche sui casi provenienti dai Paesi ad alto tasso di contagio. Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue, l’epidemia non ... Leggi su romadailynews

