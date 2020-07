Colpo di spugna alle sagre: buco da 5 milioni, un bacino perso di 250 mila clienti (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci hanno rinunciato quasi tutti. Hanno dovuto rinunciare. L'ultima speranza era appesa a un filo e anche quell'esile filo si è spezzato. A tagliarlo è stato il «rinnovo» dell'ultimo decreto ... Leggi su lanazione

di Alberto Pierini La regina delle "Pulci" scende in campo. No, non Campo di Marte, il giardino del "miracolo", da un pugno di banchi ad un evento da mille espositori. Ma il campo della politica: Silv ...

Arezzo, 16 luglio 2020 - Ci hanno rinunciato quasi tutti. Hanno dovuto rinunciare. L’ultima speranza era appesa a un filo e anche quell’esile filo si è spezzato. A tagliarlo è stato il «rinnovo» ...

