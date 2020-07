Carnevale: “De Paul? Un anno fa abbiamo rinunciato a 33 milioni dall’Inter” (Di giovedì 16 luglio 2020) Come vi avevamo raccontato in esclusiva circa un anno e mezzo fa, l’Inter era sul punto di portare a Milano – sponda nerazzurra – proprio Rodrigo De Paul, con un’offerta che si aggirava intorno ai 30 milioni di euro più bonus e un accordo con la società friulana. Oggi il capo scouting dell’Udinese, Andrea Carnevale, in un’intervista a Radio Punto Nuovo ha svelato un retroscena relativo a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese: “abbiamo rinunciato alla cessione di De Paul a 33 milioni all’Inter un anno fa. abbiamo ritenuto che un altro anno qui ad Udine sarebbe stato utile per lui, è un giocatore ... Leggi su alfredopedulla

